Neoenergia inicia ordenamento de rede na Avenida Santa Fé, no Ibura

Operação segue até o final da semana no Ibura (Foto: Divulgação/Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco iniciou, na segunda-feira (18), o ordenamento de rede na Avenida Santa Fé, no Ibura, no Recife. Somente nos seis primeiros meses de 2025, a empresa retirou aproximadamente 60 toneladas de cabos irregulares de cerca de 13,5 mil postes da rede de distribuição de energia.

O objetivo da operadora é, até o fim da semana, limpar os postes da via, retirando todos os cabos de telecomunicações que estão utilizando as estruturas de forma irregular, seja por ausência de contrato de uso com a empresa, ou mesmo por instalações fora dos padrões de segurança do setor.

Na segunda-feira (18), centenas de quilos de equipamentos foram retirados. De acordo com a Neoenergia, a avenida foi selecionada por ter uma série de equipamentos de grande porte pertencentes à rede de distribuição de energia, como transformadores e religadores, imprescindíveis para a manutenção do fornecimento com qualidade e sem interrupção.

“Além disso, também vimos que os postes estavam com uma série de cabos de telefonia irregulares. Estamos promovendo uma limpeza geral para evitar acidentes com a população, incêndios em postes ou mesmo interrupções no fornecimento de energia”, afirmou o gerente de operação, Fábio Barros.

No primeiro dia da ação, 12 empresas tiveram os cabos removidos porque não tinham autorização para o uso das estruturas. Eles lançaram os cabos à revelia, sem obedecer às normas de segurança do setor, aumentando consideravelmente o risco de acidentes.

Balanço

Além da retirada de 60 toneladas de cabos irregulares no último semestre, técnicos da distribuidora ainda eliminaram mais de mil caixas de internet clandestinas?que estavam instaladas de forma irregular.

O volume de retirada de equipamentos demonstra o crescimento das ações da Neoenergia em todo o Estado. No total, foram realizadas ações em 27 cidades durante os seis meses. Nos últimos anos, a empresa havia retirado 244 toneladas, sendo 104 em 2024, 70 em 2023 e 70 em 2022. O objetivo é que este número continue crescendo na segunda metade do ano.