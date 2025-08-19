Cinquenta escolas municipais recebem Prêmio Escola Destaque, do governo do estado

Prêmio foi entregue pela governadora nesta terça-feira (19) (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Cinquenta escolas da rede municipal de ensino alcançaram os melhores resultados de alfabetização em 2024 em Pernambuco e receberam o Prêmio Escola Destaque, que integra o Programa Criança Alfabetizada, nesta terça-feira (19). A entrega foi feita pela governadora Raquel Lyra.

As escolas premiadas foram classificadas no Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco (Saepe). As escolas premiadas vão receber R$ 80 mil, em duas parcelas, destinados exclusivamente a ações voltadas à alfabetização e ao letramento.

Já as escolas apoiadas contarão com R$ 40 mil, também em duas parcelas, com o compromisso de desenvolver, em parceria com unidades premiadas, iniciativas técnico-pedagógicas voltadas à elevação dos indicadores de aprendizagem. Os recursos servem para enfrentar os maiores desafios na alfabetização.

“Não é sobre números, sobre a nota, mas sim sobre as vidas impactadas através de um processo longo e trabalhoso, extraordinário e apaixonante que é trabalhar em educação. Não há disputa de um município contra o outro, é a conquista de todos eles. Através do Juntos pela Educação, estamos avançando na entrega de ônibus, para dobrar mais do que 100% o valor do transporte escolar, na destinação de recurso para dar tênis aos alunos e também na construção de creches. Compramos mais mil ônibus escolares e vamos continuar nos dedicando à educação em Pernambuco”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“É o comprometimento do Estado, fomentando os municípios, que são os articuladores e fundamentais dentro desse processo de colaboração, para que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa e não tenha um comprometimento futuro delas”, disse o secretário de Educação, Gilson Monteiro.

Gestora da Escola Municipal Capitulina Gonçalves de Sá, de Carnaubeira da Penha, no Sertão, Cleomar Rosa comemorou os números do município, que tem 100% dos alunos da educação infantil alfabetizados.

“Vamos inovando, o projeto libera as ações e os professores são bem criativos e quando põem a mão na massa, fazem bem feito”, disse.

“O programa oferece formações continuadas, acompanhamento e monitoramento nas escolas, apoio pedagógico aos professores e a toda rede em geral”, afirmou o professor Antonio Auricélio, da Escola Municipal Antônio Saraiva da Cruz, em Exu, no Sertão.