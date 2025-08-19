Motociclistas por aplicativo planejam série de protestos no Recife para quarta (20)

Mensagens compartilhadas em grupos de whatsapp mostram a organização da categoria para o ato que deve começar a partir das 6h

Manifestação dos motocilistas por apliativo deve começar pela manhã (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Motociclistas que atuam de forma independente com transporte por aplicativo planejam uma série de protestos para a manhã desta quarta-feira (20) no Recife. De acordo com mensagens que circulam em grupos de Whatsapp, concentrações estão marcadas em diversos pontos da cidade a partir das 6h20.

Segundo as mensagens, os participantes devem se reunir às 6h20 no Derby. A intenção é dividir os grupos e iniciar os bloqueios de ruas e avenidas a partir das 6h40, com possibilidade de interdições até as 10h. O texto ainda menciona que apenas ambulâncias teriam passagem liberada durante o ato.

À noite, a concentração está prevista para às 16h30, com início dos protestos às 16h45 e previsão de duração até as 20h30.

Entre os locais citados como pontos de bloqueio estão a BR-101, Ceasa, Avenida Abdias de Carvalho, Derby, Centro de Convenções, Imbiribeira e Boa Viagem. Alguns manifestantes pretendem seguir do centro do Recife para o Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio.

Entre as demandas da categoria estão mais segurança no trânsito e os recorrentes assaltos sofridos pelos entregadores.

Recife já enfrentou protestos esta semana

Carroceiros realizaram uma série de protestos simultâneos em vários pontos do Recife na manhã de segunda (18), causando engarrafamentos quilométricos. Foram registrados diversos bloqueios em locais como Avenida Governador Agamenon Magalhães, Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, todas no Recife.

Já em Olinda foram feitos bloqueios na Avenida Doutor Joaquim Nabuco e na PE-15.

Os carroceiros se mostram insatisfeitos com a Lei nº 17.918/2013, que proíbe o uso de Veículos de Tração Animal (VTAs) nas áreas urbanas da capital. A norma foi aprovada há mais de uma década, mas só começou a ser aplicada de forma efetiva em 2019.