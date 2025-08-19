PRF apreende carro clonado e localiza veículo original na BR-101, no Recife

Um revólver foi apreendido na ação e o suspeito foi levado para uma delegacia da cidade

Os agentes localizaram o carro com a placa original (Foto: Divulgação/PRF)



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem que estava em um carro roubado e com placas clonadas na BR-101, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife, nesta terça-feira (19). A vítima do carro original que teve as placas copiadas foi identificada e seguiu para prestar queixa na Polícia Civil.

De acordo com a PRF, os agentes receberam informações de que um carro modelo T-Cross havia sido clonado e realizaram buscas na rodovia até localizar o veículo suspeito próximo à Delegacia da PRF no Curado.

Durante a abordagem, a equipe constatou um registro de roubo no dia 4 de agosto deste ano, no bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital. Embaixo do banco do motorista foi encontrada uma pochete com um revólver calibre 32 e 13 munições. O motorista admitiu a propriedade da arma, mas ela não estava registrada e não possuía o documento de porte.

O condutor disse que o carro pertencia ao tio dele. O homem foi encaminhado ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife.