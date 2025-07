Hospital dos Servidores tem aumento em demanda de cirurgias gerais

Hospital dos Servidores do Estado (HSE) (Foto: Dayane Gomes)

O Hospital dos Servidores do Estado (HSE), localizado no bairro do Espinheiro, no Recife, registrou um crescimento no número de cirurgias gerais realizadas entre abril e junho de 2025. Foram 325 procedimentos no período, contra 278 no mesmo trimestre de 2024.

Segundo a Clínica de Cirurgia Geral, os procedimentos mais comuns envolveram o sistema digestivo, incluindo cirurgias no fígado, pâncreas, estômago, vesícula e hérnias abdominais, muitos deles feitos por videolaparoscopia. Também houve aumento nas cirurgias para retirada de cistos sebáceos, lipomas e tratamento de hemorroidas.

A equipe cirúrgica do hospital é composta por 10 profissionais que atuam em oito salas do centro cirúrgico.

O hospital destaca que a ampliação do parque tecnológico, iniciada em 2024, também impulsionou a elevação nos números. Entre os novos equipamentos adquiridos estão nove mesas cirúrgicas, seis bombas de infusão, nove bisturis elétricos, duas torres completas para videocirurgia, entre outros.

O hospital também mantém, desde 1994, um Programa de Residência em Cirurgia Geral com três vagas por ano. Os residentes atuam sob supervisão direta de preceptores experientes.

O HSE é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e oferece residências em Clínica Médica, Anestesiologia e, mais recentemente, Geriatria.