Pernambuco recebe o menor investimento do PAC para urbanização de favelas em todo país

Comunidade de Paulista (Divulgação/Prefeitura de Paulista)

Na nova etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltada à urbanização de favelas, Pernambuco foi o estado com o menor volume de recursos federais entre os contemplados. O anúncio revelou a destinação de R$ 11 milhões para apenas uma comunidade: a Nossa Senhora de Fátima, localizada no município do Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O valor representa uma parcela mínima dos mais de R$ 4,6 bilhões anunciados para obras em 49 territórios periféricos de 12 estados brasileiros, no âmbito da seleção nacional do PAC Periferia Viva, Urbanização de Favelas. Pernambuco, embora tenha 16 municípios habilitados para participar da seleção, aparece na lanterna do Nordeste em volume de recursos, atrás de estados como Bahia (R$ 830 milhões), Maranhão (R$ 350 milhões), Paraíba (R$ 149 milhões) e Sergipe (R$ 73 milhões), que teve apenas uma operação aprovada, assim como Pernambuco.

No total, a Região Nordeste receberá R$ 1,4 bilhão em investimentos, distribuídos em 20 operações em 11 municípios. Ainda assim, Pernambuco figura com a menor participação, somando pouco menos de 1% do total regional. Entre as cidades pernambucanas habilitadas, estão, além do Paulista, capitais e grandes centros urbanos como Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Camaragibe e Petrolina.

De acordo com o governo federal, a seleção é contínua e os recursos do PAC seguem o fluxo de financiamento da Caixa Econômica Federal, sendo liberados mediante a apresentação de propostas pelos entes públicos e posterior habilitação técnica. As operações contempladas nesta etapa têm como foco principal a urbanização de áreas precárias como favelas, palafitas e loteamentos informais, com melhorias de infraestrutura urbana e habitacional.

As ações serão realizadas por meio da Secretaria Municipal de Habitação, e beneficiará diretamente cerca de 1.600 famílias da comunidade Nossa Senhora de Fátima em Paulista.