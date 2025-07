Homem é preso após agredir e vazar vídeo íntimo de ex-companheira no Instagram

Suspeito vazou vídeo íntimo da companheira no mesmo dia em que foi preso pela PM (Foto: Crys Viana/DP Foto)

Um homem foi preso pela Polícia Militar após agredir fisicamente a ex-companheira e vazar vídeos íntimos dela na internet. O caso aconteceu na noite de domingo (27) no município de Jupi, no Agreste.

De acordo com o relato da vítima, ela passou o dia em um bar na presença do ex, que demonstrou incômodo com a situação e passou a ameaçá-la, exigindo que ela deixasse o local e retornasse para casa.

Quando a mulher se deslocava para sua residência, foi surpreendida com agressões físicas. Ela alegou que o agressor puxou seu cabelo e desferiu tapas em seu rosto, só cessando após a intervenção de populares.

Logo após as agressões, o homem pegou uma faca e voltou para o bar, onde foi localizado pela PM e levado para a Delegacia Regional de Garanhuns.

A vítima ainda relatou que sofria constantes ameaças psicológicas, incluindo o vazamento de vídeos íntimos. Pouco antes de ser preso, o homem publicou o conteúdo em seu perfil do Instagram.

O caso será investigado pela Polícia Civil e o homem poderá responder por lesão corporal, ameaça, violência psicológica e divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento da vítima.