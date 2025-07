Guardas municipais de Olinda passam a atuar armados após autorização da Polícia Federal (Divulgação)

A partir desta segunda-feira (28), a Guarda Municipal de Olinda está oficialmente autorizada a portar arma de fogo, tanto em serviço quanto fora dele. A corporação passa a integrar o grupo de instituições de segurança de Pernambuco cujos agentes obtiveram o porte funcional concedido pela Polícia Federal.

Nesta primeira etapa, oito guardas municipais já receberam o porte de arma. Outros 72 servidores estão em processo de capacitação para também obter a autorização. O processo de liberação envolve critérios técnicos e legais exigidos pela Polícia Federal, com foco na preparação prática e psicológica dos profissionais.

Os agentes habilitados passaram por um curso de armamento e tiro com 100 horas-aula, que incluiu 280 disparos com arma de fogo, 236 durante a fase de instrução e 44 em prova prática com alvo a sete metros de distância. A avaliação foi supervisionada pela Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos (Deleaq/Drex/SR/PF/PE), e contou com a presença de agentes da Polícia Federal na prova final. Os guardas também foram submetidos a exames psicotécnicos.

Além do treinamento, a concessão do porte exige a existência de mecanismos internos de controle. Em Olinda, a fiscalização ficará a cargo de uma corregedoria própria, que atuará de forma contínua para monitorar o uso das armas e coibir eventuais irregularidades.

A Guarda Municipal de Olinda também participa de ações sociais, como palestras educativas em escolas sobre prevenção às drogas e conscientização da Lei Maria da Penha. A corporação ainda atua em atividades itinerantes promovidas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, oferecendo serviços como a emissão gratuita de documentos.