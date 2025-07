UFPE e UFRPE mantém suspensão de aulas nesta segunda (28) por conta das chuvas na RMR

As suspensões das atividades de ambas as universidades se mantém durante a tarde e noite desta segunda-feira (28), no Grande Recife. Aulas da rede estadual estão mantidas

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) mantiveram a suspensão das aulas e atividades administrativas presenciais durante a tarde e noite desta segunda-feira (28), por conta das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR).

No início da manhã desta segunda (28), ambas instituições suspenderam as atividades.

De acordo com a UFPE, a decisão de manter a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no Campus Recife e no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), localizado em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco, se dá por conta do alerta de "Estado de Atenção” da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Segundo a UFRPE, a decisão de manter a suspensão visa assegurar a segurança da comunidade universitária e evitar maiores transtornos aos estudantes, professores, técnicos-administrativos e servidores das empresas prestadoras de serviço, bem como à população usuária dos serviços da instituição.

As atividades do Colégio Aplicação também foram suspensas. Já as aulas da rede estadual de ensino em Pernambuco, no Grande Recife, estão mantidas durante esta segunda (28).

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou a Universidade de Pernambuco (UPE) para saber se as atividades acadêmicas da instituição serão suspensas, mas não obteve retorno até a publicação dessa matéria.

Orientações da UFPE:



1. Atividades acadêmicas na graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução nº5/2025, do Cepe/UFPE, durante o período de suspensão.

2. Atividades acadêmicas na pós-graduação

Devem ser observadas as determinações presentes na Resolução CEPE nº 04/2022 (pós-graduação), durante o período de suspensão.

3. Atividades Administrativas

Orientamos o registro da ocorrência pertinente no SIGRH, pelos servidores técnico-administrativos.

4. Atividades acadêmicas do Colégio de Aplicação (CAp)

A direção do Colégio de Aplicação irá dar orientações específicas no início da manhã do dia 28/07 para toda a comunidade escolar.

5. Atividades essenciais

Ressaltamos a preservação dos serviços essenciais e o acesso a espaços físicos da instituição, conforme a Resolução nº 04/2021, do Conselho de Administração, para identificação de problemas, danos, realização de vistorias e de pareceres.

A UFPE enfatiza que os integrantes da comunidade acadêmica evitem se colocar em situação de risco em seus deslocamentos.