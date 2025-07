Homem agride mulher com mordidas por causa de R$ 30 e é preso em Serra Talhada

Caso foi registrado na Delegacia de Serra Talhada (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Um homem de 19 anos foi detido em flagrante na noite da última quinta-feira (24) após agredir a companheira com puxões de cabelo e mordidas, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar, a agressão teria sido motivada por uma discussão em torno de R$ 30 emprestados pela vítima à filha.

De acordo com o relato da mulher, o agressor chegou em casa sob efeito de álcool e iniciou uma discussão ao saber do empréstimo da quantia. Em meio ao conflito, ele teria ameaçado acabar com a vida da companheira, caso o dinheiro não fosse devolvido.

Durante o ataque, o homem desferiu mordidas no corpo da mulher e a agrediu fisicamente com puxões de cabelo. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou a presença de lesões visíveis na vítima.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Delegacia de Serra Talhada. O suspeito foi autuado em flagrante delito e encaminhado à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.