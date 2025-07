Festival Pernambuco Meu País estreia em Salgueiro; veja programação

Abertura do Festtival pernambuco Meu País, em Salgueiro (Foto: Juana Carvalho)

O Festival Pernambuco Meu País começou nesta quinta-feira (24) em Salgueiro, Sertão do estado, com um cortejo cultural pelas ruas da cidade. O evento, promovido pelo governo de Pernambuco, passará por 10 municípios. Em Salgueiro, o evento segue até domingo (27) com 90 ações gratuitas.

A programação inclui apresentações musicais, oficinas, exposições, rodas de conversa e serviços públicos. Segundo Carla Pereira, diretora de ações culturais da Fundarpe, “esta segunda edição do Festival Pernambuco Meu País chega para fortalecer, ampliar e descentralizar as sensações, as cores, a magia, o universo lúdico para cada canto e recanto do estado”.

O polo Forma PE, sediado no Centro de Vocação Tecnológico (CVT), iniciou oficinas voltadas a profissionais da cultura nas áreas de design e moda. As inscrições estão abertas pelo Instagram oficial do evento.

O município também recebe o Rede PE, com serviços prestados por órgãos estaduais como o Detran, Secretaria da Mulher, Secretaria da Criança e Juventude, entre outros.

A programação artística será intensificada a partir de sexta (25), com apresentações em locais como a Praça da Bomba, Praça Santo Antônio, Casa da Cultura, Museu do Couro e o CVT.

O evento prevê R$ 30 milhões em investimentos e 900 ações culturais em todo o estado. A realização é da Fundarpe e da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Programação do Palco Pernambuco Meu País:

Sexta-feira (25)

18h30 - Espetáculo Pernambuco Meu País

19h20 - Kelvis Duran

20h50 - Juarez

22h40 - Adilson Ramos

00h30 - Pablo

Som na Rural e DJ Pedro Humberto (nos intervalos)

Sábado (26)

18h30 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho

19h20 - Ramon Schnayder

20h50 - Douglas Leon

22h40 - Xande de Pilares

00h30 - Xanddy Harmonia

Som na Rural e DJ Murilo França (nos intervalos)

Domingo (27)

17h30 - Coral Aboios de Serrita

18h20 - Joquinha Gonzaga

19h50 - Mastruz com Leite

21h40 - Anjo Azul

23h30 - Limão com Mel

Som na Rural e DJ Kaliu (nos intervalos)