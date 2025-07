Casa do Pão passa a integrar programa social da Neoenergia Pernambuco

O lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2023 será na quarta-feira de cinzas, a partir das 14h30, na Casa do Pão no Recife (Divulgação)

A ONG Casa do Pão é a mais nova instituição a integrar a Conta do Bem, programa social da Neoenergia Pernambuco que permite aos clientes da distribuidora realizar doações mensais por meio da conta de energia elétrica. A formalização da parceria ocorreu durante evento com a presença do presidente da empresa, Saulo Cabral, e do diretor da entidade, diácono Aerton Carvalho.

Mantida pela Igreja Católica, a Casa do Pão atua com foco no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com atividades que envolvem alimentação, tratamento de dependência química e reinserção social. Com a adesão ao programa, a ONG passa a ser a 12ª entidade beneficiada com os recursos arrecadados pelo Conta do Bem.

Atualmente, cerca de 700 mil clientes da Neoenergia Pernambuco participam da iniciativa, que repassa valores doados para instituições filantrópicas com atuação nas áreas de saúde, educação complementar, assistência social, cultura, esporte e lazer. Além da Casa do Pão, integram o programa: Ária Social, Legião da Boa Vontade (LBV), APAE Recife, Fundação Terra, Unicef, Pró-Criança, Fundação Alice Figueira, Hospital de Câncer de Pernambuco, Casa da Esperança, Porto Social e Instituto do Fígado.

A empresa afirma que, apesar do número expressivo de doadores, o potencial de adesão ainda é elevado. “A Conta do Bem mostra que é possível fazer a diferença com um gesto simples. Com a entrada da Casa do Pão, reforçamos nosso compromisso com instituições que realizam um trabalho honesto nas comunidades onde atuam”, disse Saulo Cabral.

Para doar, o cliente da Neoenergia Pernambuco deve acessar os canais oficiais de uma das instituições participantes, preencher o cadastro e autorizar a inclusão de um valor mensal de livre escolha, a ser debitado diretamente na fatura de energia. A operação é feita de forma automática e pode ser cancelada a qualquer momento.