CGS Recife 2025 está de volta

O maior evento de iGaming do Nordeste será realizado nos dias 21 e 22 de agosto no Recife Expo Cento, no centro da cidade

O CGS Recife 2025 reunirá executivos do Brasil e da América Latina (CGS/Divulgação)

A CGS Events realizará a segunda edição do CGS Recife, o maior evento de iGaming do Nordeste, nos dias 21 e 22 de agosto, no Recife Expo Center, localizado no centro da capital pernambucana. Após o sucesso da estreia em 2024, o evento retorna com o objetivo de se consolidar como o principal hub da indústria de iGaming, apostas esportivas, afiliados, loterias e regulação no Nordeste do Brasil.

O CGS Recife 2025 reunirá executivos do Brasil e da América Latina, operadores, fornecedores de tecnologia, afiliados, reguladores, autoridades e imprensa especializada, em um ambiente ideal para troca de conhecimento, networking de alto nível e geração de negócios.

O evento contará com um renovado CGS Business Hub, um espaço dinâmico de exposição onde marcas líderes poderão apresentar suas soluções, lançar produtos e conectar-se diretamente com potenciais clientes e parceiros estratégicos.

Além disso, uma agenda acadêmica de alto nível será desenvolvida, com painéis, palestras e fóruns conduzidos por grandes nomes do setor. Este ano seguimos com o mesmo formato de capacitações e muito networking.

Nos dias 21 e 22 de agosto acontecerão as conferências, conduzidas por grandes nomes do setor. Na edição 2025, especialistas como Regis Dudena, Roberto Brasil Fernandes e Hazenclever Lopes, Victor Arias, Fabio Macorin, entre outros atores-chave, trarão análises profundas sobre os desafios regulatórios, marcos legais e padrões internacionais do setor de jogos, bem como temas de inovação, meios de pagamento, KYC, lavagem de dinheiro e tributação, afiliação e retenção, principais pilares da operação, publicidade e marketing.

Ou seja, especialistas da indústria compartilharão todo o seu conhecimento para fortalecer o ecossistema do iGaming no Brasil.

Serão disponibilizados dois tipos de ingresso: Conference Pass e Full Pass. O Conference Pass dá acesso apenas às conferências, enquanto o Full Pass inclui acesso ao networking do dia 20, às conferências e coffee breaks, almoços executivos, coquetel de boas-vindas, jantar de gala e a cerimônia de premiação da indústria, os renomados Awards.

A escolha de Recife como sede do evento não foi uma coincidência: sua localização estratégica, a crescente comunidade de operadores, sua conectividade com o restante do país e sua rica cultura e infraestrutura tornam a cidade ideal para sediar um evento internacional deste porte.

Serviço

Com inscrições gratuitas e vagas limitadas, a segunda edição do CGS Recife está com credenciamento aberto paa a zona de negocios, de 14h até as 19h para operadores, afiliados, desenvolvedores e representantes de autoridades locais e regionais de cidades como Olinda, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal e Goiana.

O evento, focado em inovação, transformação digital, regulação, afiliados, bets, pagamentos, operações, cibersegurança e jogo responsável, acontecerá nos dias 21 e 22 de agosto.no Recife Expo Center.

As conferências serão exclusivas para delegados e convidados governamentais. A participação nos painéis estará restrita apenas àqueles que possuírem Conference Pass, Full Pass ou convite institucional.

Já a área de exposição (Zona de Negócios) funcionará das 14h00 às 19h00, com capacidade máxima para 1.500 pessoas e o acesso será gratuito, porém com vagas limitadas, sendo necessário realizar a inscrição antecipadamente pelo site oficial recife.cgsbrasil.com. Após o limite ser atingido, o formulário será encerrado e o acesso ao evento não será mais permitido.



Para mais detalhes sobre o evento acesse:

https://recife.cgsbrasil.com ou escreva para: [email protected] / [email protected]