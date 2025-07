Caruaru: operação da PC investiga acusado de desviar R$ 54 milhões de empresa

Delegacia da Polícia Civil de Caruaru cumpriu mandados na manha desta quinta-feira (DIVULGAÇÃO/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta (24), a Operação Dinamarca, que cumpriu quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e determinada a suspensão e bloqueio de valores, totalizando R$ 18 milhões, pertencentes a investigados suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso de estelionato.

O principal investigado é acusado de desviar R$ 54 milhões de uma empresa brasileira, além de utilizar os valores ilícitos para outras práticas criminosas, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação foi coordenada pelos delegados Allysson Christopher e Frederico Marcelo, ambos da 90ª Delegacia de Caruaru, em parceria com a Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado de São Paulo (PCSP). As investigações tiveram início em 2022, em Caruaru, e em São Paulo em 2024, e levaram a deflagração da operação nesta quinta-feira.

As ações da operação Dinamarca ocorreram em Caruaru, visando apreender provas, recolher bens e interromper a atividade delituosa do grupo investigado.

A operação contou ainda com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (DEIC-SP) e mobilizou 20 policiais civis de Pernambuco, composta por agentes, delegado e escrivães.