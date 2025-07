Prefeitura do Recife e Uber firmam parceria para transporte de pets adotados

Iniciaitva visa icentivar a doação de animais (Foto: Divulgação)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, firmou uma parceria com a Uber para viabilizar o transporte de animais adotados por meio da plataforma Adota Pet até as casas dos adotantes, utilizando o serviço Uber Pet.

A iniciativa disponibiliza até 20 vouchers mensais no valor de R$ 40, custeados pela Uber. Cada voucher é destinado a uma adoção e deve ser utilizado exclusivamente para transporte de animais por meio do Uber Pet, dentro do município do Recife. O animal deve estar acompanhado por um responsável durante o trajeto, podendo ser o adotante ou doador.

A proposta busca apoiar o processo de adoção por meio de soluções digitais. A plataforma Adota Pet foi lançada em novembro de 2023 e já viabilizou mais de 140 adoções de cães e gatos.

Pelo site https://adotapet.recife.pe.gov.br, a população pode visualizar os animais disponíveis e iniciar o processo de adoção. O interessado pode conhecer o animal por chamada de vídeo e participar de uma entrevista para avaliar a aptidão à adoção. Após aprovação, o adotante assina um Termo de Responsabilidade. No caso de filhotes, é necessário se comprometer com a esterilização entre os seis e 12 meses de vida.

A plataforma também permite que cidadãos cadastrem animais disponíveis para adoção.