SDS anuncia plataforma online para denúncias anônimas

Ferramenta está em fase de teste (DIVULGAÇÃO/SDS)

A Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco lançou um novo sistema de denúncias online, que promete sigilo absoluto e anonimato aos usuários. A Denúncia Interativa, como foi batizada a plataforma, entrou em funcionamento neste mês, mas segue em fase de aprimoramento, com previsão de conclusão apenas em setembro. A iniciativa faz parte de uma estratégia do Governo do Estado para ampliar a comunicação entre a população e as autoridades de segurança pública.

Segundo a SDS, o sistema permite o envio de denúncias de forma anônima, sem necessidade de cadastro, por meio de dois canais: formulário escrito ou gravação de áudio. Nesse último caso, uma assistente virtual chamada “Vivi” guia o usuário na submissão do arquivo, que é posteriormente transcrito por um sistema de inteligência artificial. Apesar do anúncio oficial, o sistema ainda passa por ajustes e novas funcionalidades devem ser incorporadas nos próximos meses.

A ferramenta também possibilita o envio de fotos, vídeos e da localização exata do fato relatado. Um dos objetivos da plataforma é reduzir o número de trotes recebidos pela ouvidoria, utilizando filtros automáticos baseados em inteligência artificial para identificar denúncias falsas, embora o órgão não tenha detalhado publicamente quais critérios serão adotados para essa triagem ou como serão tratadas denúncias eventualmente descartadas.

“É mais uma importante ferramenta para prevenir, apurar e reprimir crimes e contravenções penais, por meio da participação cidadã”, afirmou o ouvidor da SDS, Diego Pernambuco. Ele reforçou que os canais de comunicação tradicionais continuam ativos e operando normalmente.

O lançamento da nova plataforma ocorre em um momento em que o sistema de segurança pública do estado enfrenta desafios, incluindo altos índices de criminalidade em regiões urbanas e relatos frequentes de subnotificação de crimes. Ainda não foram divulgados dados sobre o número de denúncias recebidas ou a taxa de efetividade do novo sistema.

Com a promessa de garantir o anonimato e de ser acessível a qualquer cidadão, o sucesso da ferramenta dependerá da confiança da população e da capacidade do governo em garantir que as denúncias sejam de fato apuradas com responsabilidade e transparência.

Como acessar a Denúncia Interativa:

•A plataforma pode ser acessada em: https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br/pagina_Denunciante/

•Modalidade por áudio: https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br/denunciaVoice/

•Modalidade por formulário: https://www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br/denunciaForm/