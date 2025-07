"Painho Legal": abertas inscrições para mutirão de testes de paternidade gratuitos

TJPE lançará ferramenta na próxima segunda-feira (21) (DIVULGAÇÃO/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) abriu inscrições para o Mutirão de Paternidade “Painho Legal”.



A meta é facilitar o reconhecimento de paternidade de forma rápida e sem custos.



São oferecidas 30 vagas para exames de DNA e 20 para reconhecimento voluntário de paternidade.



A ação é do Núcleo de Conciliação e realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Recife, em parceria com a Prefeitura de Recife.



Como participar



Para participar, os interessados devem apresentar RG, CPF, telefone, comprovante de residência que indique que a pessoa more no Recife e Certidão de Nascimento em que não conste o nome do pai, contracheque, dados bancários para depósito da pensão alimentícia e telefone para contato.



Datas



As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de agosto, das 8h às 14h, no Cejusc-Recife.



Ele fica no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, 5º andar, Ala Norte, Bairro de Ilha de Joana Bezerra, Recife.



Também é possível se inscrever das 8h às 14h, no Compaz Eduardo Campos, na Avenida Aníbal Benévolo, S/N, Linha do Tiro, Recife.



A coleta do material genético acontece no dia 21 de agosto, das 9h às 16h, no Compaz Eduardo Campos. Já a abertura do exame de DNA será no dia 4 de setembro, durante a sessão de conciliação, às 9h, no mesmo local.