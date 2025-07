Homem morre com queimaduras em briga; companheira fica ferida e é autuada

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Um homem morreu após dar entrada com queimaduras graves na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Trindade, Sertão de Pernambuco, no final da tarde do sábado (19).

Djalma Otávio da Silva, de 55 anos, foi levado ao local acompanhado de uma mulher, de 41 anos, que também apresentava graves ferimentos.

A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi transferida em estado grave para o Hospital Regional de Ouricuri, na mesma região, e autuada em flagrante por homicídio.

Segundo informações repassadas à polícia, o caso ocorreu dentro de uma residência na Vila dos Algodões, na zona rural de Trindade.

Familiares relataram que houve uma discussão entre o casal pouco antes do ocorrido. As circunstâncias exatas do que levou ao incêndio ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.



O corpo de Djalma foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informa que autuou em flagrante delito, por meio da Delegacia de Trindade, uma mulher de 41 anos.

“As diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido.” destacou.