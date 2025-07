Triunfo pode acordar nesta segunda (21) com temperatura abaixo dos 16°

O inverno de 2025 chegou trazendo baixas temperaturas aos municípios do Agreste e do Sertão

Triunfo é o município do estado com maior altitude (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O município de Triunfo, no Sertão do estado, vai acordar nesta segunda-feira (21) com os termômetros marcando 16º. Segundo o Google Clima, o frio pode ser ainda maior se prevalecer a temperatura mínima prevista para o período entre as 3h e 6h da manhã, que é de 13º.

“A gente já tá notando que, tanto no Agreste como no Sertão, temos temperaturas bem baixas, algumas vezes abaixo de 15 graus”, comentou Romilson Ferreira, meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na última quarta-feira, Garanhuns, no Agreste, registrou, na madrugada, 15,2°, confirmando a tendência de temperaturas baixas neste período do ano para a região.

A Climatempo também aposta em muito frio para Triunfo, na manhã desta segunda-feira. Um grau acima do que apontou o Google Clima: 17º. Já o Tempo.com prevê um grau abaixo: 15º.

Dentre os motivos listados pelos meteorologistas para temperaturas tão baixas, além do período do inverno e influência dos oceanos, está a altitude de determinados municípios.

“Essas regiões são naturalmente mais frias, sobretudo à noite. A altitude faz com que o ar se torne mais rarefeito, dificultando a retenção de calor após o pôr do sol”, explicou Edivânia Santos, também meteorologista da Apac.

Garanhuns, por exemplo, está a 800m acima do nível do mar. Já Triunfo, no topo da Serra da Baixa Verde, supera os 1.000m de altitude, o que reforça a previsão de muito frio para a manhã desta segunda.