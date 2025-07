Caminhos inovadores para arquitetura no setor imobiliário serão revelados em evento da Trinus

Evento da Trinus será realizado em Boa Viagem, na quinta-feira (17) (DIVULGAÇÃO)

Os novos caminhos para a arquitetura no setor imobiliário em Pernambuco serão apresentados na próxima quinta-feira (17), em Boa Viagem, em evento realizado pela Trinus, voltado à alta incorporação no estado. Um dos destaques é o arquiteto e empresário Rafael Souza, da GRS Incorporadora, que trará ao debate as soluções práticas da sua empresa para transformar empreendimentos em experiências únicas, aliando inovação técnica, sensorial e estratégias de posicionamento de marca.

Com o tema “Repensando Arquitetura: Criando Produtos que Trazem Uma Nova Experiência para o Cliente”, a palestra será conduzida por Rafael Souza e Silvia de Castro, executiva regional da Trinus. A proposta central é provocar uma reflexão sobre o papel da arquitetura na geração de valor, no fortalecimento da identidade dos empreendimentos e na diferenciação estratégica no mercado atual.

A programação abordará cinco eixos principais: a arquitetura como ativo emocional, a valorização da identidade local e regional, a integração de tecnologias inovadoras, práticas sustentáveis alinhadas aos princípios ESG e a construção de narrativas arquitetônicas que conectem propósito, memória e experiência.

“Mais do que prédios, queremos entregar produtos inesquecíveis. Com a Trinus ao nosso lado, o mercado vai perceber que estamos propondo uma nova forma de fazer e viver arquitetura”, afirma Rafael Souza.

O evento também marca um passo importante na trajetória de expansão da GRS Incorporadora, que passa a contar com o suporte estratégico da Trinus. Com foco em inovação, qualidade técnica e valorização do território, a GRS busca consolidar sua presença no Nordeste com projetos que aliam responsabilidade social e experiências marcantes para o cliente final.

A presença dos principais players da construção civil em Pernambuco reforça o caráter estratégico do encontro, que será realizado no Espaço XP Recife, localizado na Avenida Domingos Ferreira - 2589, em Boa Viagem, a partir das 18h30. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da incorporadora: @inc_grs.