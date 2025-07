Sargento da Aeronáutica é preso no Recife suspeito de produzir pornografia infantil

Ação da polícia na Operação Verdades Secretas (Foto: PJC-MT)

Um sargento da Aeronáutica, investigado por produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, foi preso em Recife nesta quinta-feira (17). A prisão foi realizada durante a Operação Verdades Secretas, deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso.

O investigado, de 41 anos, foi preso em flagrante durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida por agentes da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil de Pernambuco.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram celulares, um notebook, HDs e pen drives contendo imagens de pornografia infantil. De acordo com as autoridades, o imóvel possuía um cômodo adaptado para gravações de conteúdo sexual, onde foram encontrados itens eróticos e roupas infantis.

Após ser localizado, o sargento foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e autuado em flagrante.

As investigações indicam ainda uma possível ligação do sargento com o médico e ex-vereador Thiago Bitencourt Ianhes Barbosa, preso em maio por crimes de estupro e exploração sexual infantil.

Segundo a polícia, Thiago é apontado como líder de um grupo criminoso envolvido na produção de conteúdo pornográfico infantil e na exploração de crianças. Ele se aproximava de mulheres com filhas ou com acesso direto a crianças. Há indícios de que algumas dessas mulheres colaboravam com as práticas criminosas.

Thiago foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de imagens de abuso e exploração sexual infantil. Durante as investigações, foram identificadas vítimas com menos de cinco anos de idade.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Nesta quinta-feira, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Água Boa, Querência, Gaúcha do Norte, Rondonópolis, Várzea Grande e Sorriso, no estado do Mato Grosso. Sete mulheres também foram alvos da operação.