PRF realiza exposição de 97 anos durante Festival de Inverno em Garanhuns

Viaturas, motocicletas, cães farejadores e helicóptero fazem parte do evento, no Parque Euclides Dourado

Viaturas da PRF estarão em exposição (Divulgação)

Começa nesta sexta (18) uma exposição para celebrar os 97 anos de fundação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O evento segue até o domingo (20), no Parque Euclides Dourado , durante o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no Agreste.



Os visitantes poderão conhecer de perto viaturas, motocicletas, a Van do Cinema Rodoviário e o helicóptero da PRF, além de assistir a apresentações dos cães farejadores.

Policiais de grupos especializados também estarão presentes para tirar dúvidas e contar um pouco mais da história da instituição, fundada em 1928.



O evento conta ainda com a presença da cadela Rubi, adestrada pelo Inspetor Eduardo Castro, pioneiro no adestramento de cães farejadores na PRF.

A cadela da raça springer spaniel inglês realiza diversos truques e chama a atenção do público com um faro apurado.