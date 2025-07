Cadáver é filmado fora do túmulo em cemitério do Cabo

Caso aconteceu no Cemitério Santo Estevão, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Um coveiro e toda a equipe que estava atuando na unidade municipal durante o ocorrido foram afastados, segundo a Prefeitura

Cadáver foi recolocado na gaveta do cemitério no Cabo (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO CABO)

Uma cena inusitada ocorrida no Cemitério Santo Estevão, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, tem circulado nas redes sociais e vem chamando a atenção. Nas imagens, em um dos corredores de gavetas do local, um cadáver em decomposição aparece em pé, apoiado em uma parede. O caso aconteceu na última terça (15).

De acordo com a prefeitura, o corpo foi retirado da gaveta onde estava e foi posicionado de pé no corredor por um coveiro. Tudo aconteceu durante o horário de funcionamento normal do cemitério.

Como tudo aconteceu

Segundo informações apuradas pelo Diario, o cadáver estava há três anos em uma gaveta rotativa, cujo tempo de permanência é geralmente de dois anos. Após esse período, o corpo já foi completamente decomposto e os ossos devem ser retirados e entregues à família.

No entanto, em 2024, o cadáver não estava totalmente decomposto, o que impossibilitou que ele fosse retirado da gaveta na ocasião. Na terça (15), o corpo estava novamente passando pelo procedimento de avaliação quando foi erroneamente retirado da gaveta pelo coveiro.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a gestão municipal do Cabo chamou o caso de “ato de vandalismo” e informou, ainda, que realizou o afastamento imediato do coveiro e que irá instaurar um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos e a responsabilização. Confira na íntegra:



“Diante do caso envolvendo ato de vandalismo registrado no Cemitério de Santo Estevão, a Secretaria de Coordenação Regional e Serviços Público do Cabo de Santo Agostinho informa que:

Assim que tomou conhecimento dos fatos iniciou, imediatamente, um processo interno de apuração e instaurou um inquérito administrativo.

2. Determinou o afastamento do servidor concursado (coveiro) responsável pelo sepultamento e dos demais servidores que estavam atuando na unidade municipal durante o ocorrido.

3. A administração municipal do Cabo de Santo Agostinho reitera total repúdio a este tipo de ação e não se furtará a tomar toda e qualquer medida cabível para a punição dos responsáveis.

Respeitosamente,

Raimundo Souza – Secretário Municipal de Coordenação Regional e Serviços Públicos do Cabo de Santo Agostinho”, divulgou.

A Prefeitura do Cabo, confirmou que o corpo voltou para a gaveta por não estar pronto para ser retirado, e que passará mais dois anos para ser novamente verificado.

Crime

Questionada pelo Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ainda não respondeu se investigará o caso, que pode ser enquadrado no crime previsto no artigo 212 do Código Penal Brasileiro (CPB), de vilipêndio a cadáver, considerado crime contra o respeito aos mortos. A pena pode ser de detenção, de 1 a 3 anos, e multa.