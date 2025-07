Vila Padre Arlindo celebra expansão com programação social, cultural e econômica em Tamandaré

Vila Padre Arlindo (Divulgação)

A Vila Padre Arlindo, polo turístico e social do litoral sul pernambucano, dá início à sua ampliação com uma intensa programação entre os dias 18 e 20 de julho. A celebração marca o aniversário de dois anos do empreendimento, os 50 anos do Padre Arlindo, que dá nome à Vila, e o Dia da Solidariedade, feriado municipal em Tamandaré. O evento terá ações sociais gratuitas, inaugurações comerciais e apresentações culturais abertas ao público.

Instalada em um terreno de 4,5 hectares, a expansão da Vila Padre Arlindo abrigará 30 operações comerciais, entre lojas já em funcionamento e novidades. Entre os destaques da nova fase está o inédito cinema 8D, o primeiro do gênero em um balneário no Nordeste e a chegada da franquia mineira de frango frito Chicken Town, que abre sua primeira unidade no litoral pernambucano com conceito inspirado em redes norte-americanas.

A iniciativa, idealizada e liderada por Marcelo Alves, Adiel Correia e Gabriel Knapp, visa fortalecer o desenvolvimento econômico e social da região. “Estamos muito felizes com o resultado. A Vila é algo que tem muito para crescer ainda. Além de movimentar naturalmente a economia, gerando mais de 300 empregos diretos e indiretos, ela dá vida ao litoral de Tamandaré e Carneiros. Sem contar na energia vibrante do padre, através dos projetos que ele desenvolve”, afirma Marcelo Alves.

A segunda fase da expansão está prevista para dezembro deste ano, com a chegada de novas lojas nos segmentos de moda praia, artesanato, maquiagem, cafeteria, acessórios para celular, artigos religiosos e outros ramos variados, reforçando o caráter multifuncional da Vila.

O ponto alto da programação acontece na sexta-feira, 19 de julho, quando se celebra o Dia da Solidariedade. A data, já tradicional no calendário de Tamandaré, coincide com o aniversário do Padre Arlindo e mobiliza milhares de pessoas em uma rede de serviços sociais gratuitos coordenados pelo Instituto Padre Arlindo.

Cerca de 5 mil moradores da região serão beneficiados com atendimentos médicos e jurídicos, exames de saúde, serviços odontológicos e emissão de documentos, além de ações de bem-estar e lazer. Entre os serviços oferecidos estão: triagem para cirurgia de catarata, atendimentos médicos especializados, unidades odontológicas móveis do Sesi, da CLIN e ônibus odontológico da Alepe, além da emissão de carteiras de identidade e registro de boletins de ocorrência.

Também serão oferecidos serviços de beleza — como corte de cabelo, escova e maquiagem — em parceria com marcas como Avon e Natura, além de atividades para crianças, com recreação, brinquedos infláveis e ações educativas da Turma do Fom Fom, do Detran-PE.

Celebração de fé e cultura

Para encerrar a sexta-feira, às 19h, será realizada uma Missa de Ação de Graças em homenagem aos 50 anos do Padre Arlindo. Em seguida, a partir das 20h, o palco será tomado por artistas pernambucanos que celebram a cultura local: Almir Rouche, Benil, Anna Alves, Nena Queiroga e Dudu do Acordeon prometem animar o público em mais uma edição do evento que mistura fé, festa e cidadania.

No domingo (20), às 10h, será realizado o sorteio de uma moto retrô, modelo 2012, de colecionador, em mais uma ação solidária para ajudar a custear os serviços oferecidos durante o evento. Os bilhetes estão sendo vendidos por R$ 25 e podem ser adquiridos via WhatsApp pelo número (81) 98318-9665.