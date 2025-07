Estado divulga laudo sobre morte de detento e diz que foi infarto; entenda

Segundo o governo, documento do IML aponta que Jailson Paixão do Nascimento Filho não morreu asfixiado por outro preso, como havia sido divulgado anteriormente

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

A Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap) divulgou, nesta terça (15), o teor de um laudo do Instituto de Medicina Legal (IML), que trata da morte de um detento ocorrida Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), na Zona Oeste do Recife, em 25 de maio.

Segundo o governo de Pernambuco, esse documento mostra que Jailson Paixão do Nascimento Filho não morreu asfixiado por outro preso, como havia sido divulgado anteriormente.

A Seap informou que o laudo do IML atesta a causa da morte dele como “infarto agudo do miocárdio”. Diz, ainda, que não houve “qualquer meio insidioso ou cruel”.

Além disso, a secretaria informou que “foram seguidos todos os protocolos legais e administrativos iniciados com a abertura de procedimento interno para a apuração do fato”.

Registro

No dia da morte, foi divulgado que o detento teria sido assassinado e que a causa poderia ter sido uma crise de ciúmes.

A informação sobre o suposto assassinato está no auto de prisão do detento identificado como Jailson Francisco do Nascimento Junior.

O documento disse, na época, que ele teria confessado o crime que havia matado a vítima com um lençol, alegando que o mesmo teria “dado em cima” da mulher dele.

Outra hipótese levantada no auto de prisão é que os dois envolvidos teriam alguma desavença na época em que cumpriam pena no Presídio de Igarassu.

Outro detento que ficava com os envolvidos na cela 18, local onde o corpo da vítima foi encontrado, negou a participação na ocorrência, alegando que estava dormindo no momento do crime.