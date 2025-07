Qualifica Recife abre 2 mil vagas para cursos profissionalizantes

As inscrições, que se iniciaram na última segunda (14), podem ser feitas no aplicativo ou site do Conecta Recife

Programa oferece mais de 50 cursos (DIVULGAÇÃO/PCR)

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, da Prefeitura do Recife, está oferecendo 2 mil vagas em mais de 50 tipos de cursos profissionalizantes nas áreas de saúde, beleza, vestuário, alimentação, indústria, tecnologia, administração e idiomas. Os cursos fazem parte do programa Qualifica Recife.

Nas Escolas Profissionalizantes da rede, é possível encontrar cursos de confeitaria, doces e salgados, corte de cabelo, informática básica, pintura decorativa, cuidador de idosos, corte e costura, serigrafia básico, auxiliar administrativo, libras avançado, recepcionista, inglês e espanhol básico e intermediários, eletrônica, agente de saúde, manutenção de equipamentos de refrigeração, mestre de obras, bombeiro profissional civil, serralharia, energia fotovoltaica, alimentação sustentável, atendente de farmácia e muitas outras opções que o mercado de trabalho demanda.

As inscrições tiveram início ontem (14), no aplicativo ou site do Conecta Recife, aonde quem navega vai procurar pela aba do GO Recife/cursos de qualificação. Outra opção também é acessar o site www.gorecife.recife.pe.gov.br.

Quem tiver dificuldade de fazer a inscrição pela internet, poderá comparecer a uma das escolas que oferecem os cursos.

As aulas começam no dia 4 de agosto nos turnos da manhã, tarde e noite, de acordo com a opção escolhida. Há cursos disponíveis a partir dos 14 anos, 16 e 18 anos, idades mínimas para iniciar, mas não há limites de idade para se capacitar.

A secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, destaca que essa é a maior quantidade de vagas oferecidas pelo Qualifica Recife neste ano, com uma grande variedade de cursos.

"A política de qualificação de mão de obra da Prefeitura do Recife é permanente, para que as pessoas possam aproveitar as oportunidades que o mercado de trabalho oferece ou consigam empreender oferecendo serviços e produtos de boa qualidade", afirmou.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Após a confirmação da inscrição, o aluno deverá comparecer à Escola Profissionalizante escolhida para providenciar a matrícula.

São necessários:

Documento com foto;

Comprovante de residência;

Comprovante de escolaridade, conforme as exigências da opção escolhida.

Os cursos têm duração de 40h, 60h, 100h, 150h, 160h e 340h.