A chuva vai engrossar a partir da tarde desta segunda (14), avisa a Apac

Apac publicou, na manhã desta segunda, alerta de ‘estado de observação para Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul

Chuva alagou rua da Zona Sul do Recife (Foto: Cortesia )

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na manhã desta segunda-feira (14), alerta de ‘estado de observação’ para chuvas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

Segundo a Apac, “áreas de instabilidades associadas a circulação vinda do oceano, deverão favorecer a intensificação das chuvas na Mata Sul, Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte.”

Diz a nota publicada no perfil da Apac.

“As chuvas deverão ter acumulados significativos a partir da tarde desta segunda-feira (14/07/2025), principalmente na Mata Sul.”

A Apac acrescenta que a chegada das áreas de instabilidade também afetarão outras regiões do estado.

“A chegada das áreas de instabilidades, atingindo o leste do Estado de Pernambuco, deverão influenciar o tempo também na região do Agreste, o que deixará esta região com muitas nuvens e chuvas fracas e isoladas.”

O ‘estado de observação’, segundo a Apac, representa o risco de chuvas com intensidade ‘moderada’, com acúmulo de água entre 30mm e 50mm.