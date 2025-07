Inmet prevê chuva para 29 municípios do litoral pernambucano

Previsão é de pouca chuva na Região Sul (Crédito: Everson Verdiao/D.P Foto/D.A.Press)

A faixa litorânea do estado volta a ficar com risco de ‘perigo potencial’ de chuva, segundo atualização do Instituto Nacional Meteorológico (Inmet), publicado no começo da manhã desta segunda-feira (14) e válido até a manhã da terça.

No total, são 29 municípios pernambucanos que entram no alerta do Inmet, abrangendo a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

O grau de severidade de ‘perigo potencial’ prevê chuvas de 20mm a 30mm/hora, ou 50mm/dia.

Também estão inclusos neste alerta, assim como todo o litoral pernambucano, o da Paraíba, e parte do alagoano e do potiguar.