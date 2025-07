Fios pegam fogo em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Fios foram vistos em chamas nas Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira (Reprodução/redes sociais)

Na manhã deste sábado (12), fios instalados em postes pegaram fogo nas Avenidas Boa Viagem e Conselheiro Aguiar, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. De acordo com a Neoenergia Pernambuco, as chamas foram causadas por fios de internet instalados nos locais.

Segundo a concessionária, é relativamente comum registrar incêndios em caixas repetidoras dos serviços de internet, em razão de curto-circuito. A Neoenergia informou que concluiu o atendimento à ocorrência e normalizou a situação da área.