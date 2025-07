A inauguração da estrutura contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro

Torre de Controle da Base Aérea do Recife é inaugurada no Ibura (Fotos: Yacy Ribeiro/Secom)

A Base Aérea do Recife passou a contar, a partir desta sexta-feira (11), com uma nova Torre de Controle de Aproximação do Tráfego Aéreo, no bairro do Ibura, zona sul do Recife. A inauguração da estrutura contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Na ocasião, também foi formalizada a transferência da subordinação da base para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), tornando o Estado sede do primeiro centro integrado de aproximação aérea do Brasil.

Com a mudança, a Base Aérea do Recife passa a coordenar o tráfego aéreo de quatro capitais do Nordeste: Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Maceió (AL). A centralização visa melhorar a segurança, eficiência operacional e comunicação entre os controladores, além de reduzir custos e ampliar a pontualidade dos voos na região.

Durante a cerimônia, Raquel Lyra destacou a importância da nova torre para o fortalecimento da infraestrutura estratégica do Estado. “É motivo de agradecimento e honra ver Pernambuco garantir um novo patamar do ponto de vista estratégico para o Brasil. A Base Aérea do Recife se torna um local estratégico para o Nordeste, tornando o Estado um hub logístico, alavancando o desenvolvimento e fortalecendo a segurança da nossa região”, afirmou.

O ministro José Múcio ressaltou os investimentos realizados pelas Forças Armadas no Estado e a relevância da integração para a defesa nacional. “A Base Aérea do Recife tem importância estratégica para o Brasil, e essa integração fortalece a Defesa. As Forças Armadas são instituições permanentes do Estado, sempre prontas para servir nos momentos mais desafiadores”, declarou.

“A Torre de Controle de Aproximação amplia nossa capacidade de gerenciar o tráfego aéreo com mais eficiência e segurança. Pernambuco ocupa posição central nesse novo modelo”, destacou, o Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno