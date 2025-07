Projeto abre passarela para jovens modelos de comunidades do Grande Recife

As seletivas acontecerão em quatro unidades do Compaz, entre julho e agosto

O Compaz Dom Helder Câmara fica localizado na Ilha Joana Bezerra (Foto: Divulgação/PCR)

Jovens entre 16 e 23 anos, moradores de comunidades do Recife e da Região Metropolitana, terão a chance de dar os primeiros passos no mundo da moda graças à Etapa Comunidades do Amazing Face. A iniciativa gratuita é promovida pela agência Amazing Model em parceria com o Coque Connecta e a Rede Compaz, com o objetivo de descobrir novos talentos e democratizar o acesso ao mercado fashion.

As seletivas acontecerão em quatro unidades do Compaz, entre julho e agosto. O primeiro encontro está marcado para este sábado (12), às 14h, no Compaz Dom Helder Câmara, localizado no bairro do Coque. Na sequência, os encontros ocorrerão no Compaz Paulo Freire (Ibura), no dia 26 de julho; Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), no dia 9 de agosto; e Compaz Leda Alves (Pina), em 23 de agosto.

Durante as oficinas, os participantes terão acesso a workshops com orientações sobre a carreira de modelo, aulas de passarela e dicas valiosas sobre o mercado da moda. A cada seletiva, cinco jovens serão escolhidos(as) para a etapa final do projeto, marcada para o dia 30 de agosto, no Compaz Miguel Arraes, no Cordeiro.

Os finalistas disputarão uma vaga na grande final regional do Amazing Face Nordeste, que acontecerá em novembro, no Recife. O projeto busca jovens com atitude, personalidade e vontade de aprender, valorizando o potencial de quem sonha em desfilar e se profissionalizar na área.

Para participar, é preciso preencher um formulário de inscrição e escolher a unidade do Compaz mais próxima.