Apac alerta para chuva moderada em três regiões do estado; confira

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) alerta para chuvas moderadas em três regiões de Pernambuco.



Publicado na noite de quinta (10), o aviso vale até a manhã desta sexta (11), no Grande Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.



Nas redes sociais, a Apac explicou as causas das precipitações previstas.



“ Por causa da permanência do canal de umidade e continuidade das pancadas de chuva na madrugada e manhã desta sexta-feira (11), as regiões estão no estado de observação devido aos riscos associados à chuva, a partir deste momento, nessas áreas”.



Ainda segundo a Apac, entre17h de quinta e 5h desta sexta, os maiores acumulados de chuvas foram registrados nas seguintes cidades:



Recife | 35,63 mm (Campina do Barreto)

Paulista | 34,27 mm (Vila Torres Galvão)

Jaboatão dos Guararapes | 33,88 mm (Muribeca)

Olinda | 32,18 mm (Jardim Fragoso)

Goiana | 26,59 mm (Ponta de Pedra - APAC)

Igarassu | 24,8 mm (Cruz de Rebouças*)

Abreu e Lima | 24,61 mm (Abreu e Lima - PCD)

Cabo de Santo Agostinho | 24,46 mm (Charneca)