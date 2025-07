UFRPE divulga programação da 77ª Reunião Anual da SBPC, maior evento científico da América Latina

Na foto: Rafael Prado, Patrícia Pordeus, Socorro Lima, M. José, Rosário Andrade, Ana Marinho (Divulgação )

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) apresentou, na manhã desta quinta-feira (10), os detalhes da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 14 a 19 de julho, no campus da instituição, no bairro de Dois Irmãos, no Recife. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva conduzida pela reitora Maria José de Sena, que destacou a importância do evento para a universidade, a cidade e a comunidade científica.

“Trata-se do maior evento científico da América Latina. Para a UFRPE, é uma honra sediar essa edição ao lado da SBPC. Para o Recife, é uma oportunidade única de acesso a um espaço de ciência, inovação e conhecimento, pensado não apenas para pesquisadores, mas para toda a população”, afirmou a reitora.

A cerimônia oficial de abertura acontece no domingo (13), às 17h, no Teatro do Parque, no centro do Recife, e será marcada por uma homenagem a três mulheres que deixaram marcas profundas na ciência e na educação em Pernambuco:

•Tânia Bacelar, economista e símbolo da luta por um Nordeste mais justo e inclusivo;

•Lúcia Melo, cientista e pioneira na formulação de políticas públicas de ciência e tecnologia, além de primeira mulher a presidir a Facepe;

•Silke Weber, educadora e ex-secretária de Educação de Pernambuco, reconhecida por sua atuação em defesa da equidade e da qualidade no ensino público.

Durante a coletiva, a reitora também apresentou os coordenadores das áreas temáticas do evento, que mobiliza diferentes frentes de atuação. Estão à frente da organização: Maria do Socorro de Lima Oliveira (vice-reitora e coordenadora de planejamento), Rafael Prado (SBPC Jovem), Ana Marinho (SBPC Povos), Rosário Andrade (SBPC Mulher), Patrícia Pordeus (acessibilidade), Rejane Mansur (SBPC Cultural), Talia Azevedo (alimentação), Thais Ranieri (monitoria) e Jaqueline (SBPC Criança).

A expectativa é que a 77ª Reunião Anual da SBPC reúna mais de 20 mil pessoas, com uma programação que inclui mais de 200 atividades gratuitas, entre conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos, sessões de pôsteres, oficinas educativas e exposições científicas interativas.

Três ministros pernambucanos já confirmaram presença no evento:

•Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação;

•Camilo Santana, ministro da Educação;

•Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social.

O evento também contará com a participação do CEO da American Association for the Advancement of Science (AAAS), Sudip S. Parikh; do diretor de conteúdo do EurekAlert!, Brian Lin; e do biomédico e divulgador científico Lucas Zanandrez, criador do canal “Olá, Ciência”.

Com o tema “Progresso é ciência em todos os territórios”, a SBPC ocupará diversos espaços da universidade com tendas temáticas. A programação científica ocorrerá das 8h às 18h e a agenda cultural das 11h30 às 20h, de segunda a sexta-feira.

Entre os espaços confirmados estão:

•SBPC Criança, voltada à iniciação científica para crianças de 1 a 6 anos;

•SBPC Jovem, com oficinas, arena de robótica, planetário, feira de ciências e até lançamentos diários de foguetes;

•SBPC Mulher, com uma estrutura própria pela primeira vez, dedicada ao debate sobre ciência, gênero, raça e desigualdades sociais;

•SBPC Cultural, com apresentações artísticas e tenda gastronômica;

•SBPC Afro-Indígena, reunindo lideranças quilombolas, indígenas, de terreiros e pescadores artesanais.

Outro destaque é a ExpoT&C – Exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação, considerada a maior mostra científica do país, que reunirá universidades, centros de pesquisa, startups, museus e agências de fomento de todo o Brasil, com estandes interativos e acessíveis.

A Reunião contará também com o apoio de 1.200 estudantes da UFRPE, que atuarão como monitores voluntários durante toda a semana. Para os alunos, a experiência representa uma oportunidade de aprendizado na prática, intercâmbio de conhecimento e valorização do currículo acadêmico.

Durante o evento, será realizada ainda a posse da nova diretoria da SBPC, que terá como presidenta a cientista Francilene Garcia, professora da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Pela primeira vez na história, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências (ABC) serão lideradas simultaneamente por mulheres.

Realizada ininterruptamente desde 1949, a Reunião Anual da SBPC é hoje o maior espaço de encontro entre ciência e sociedade do país. Esta 77ª edição é promovida pela SBPC e UFRPE, com apoio de instituições como Faperj, Finep, Fiocruz, ICTIM, Facepe, Fapesp e Sudene.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas no site oficial do evento: https://ra.sbpcnet.org.br/77RA. Minicursos e webminicursos exigem inscrição prévia e o pagamento de uma taxa simbólica.