Segurança: grandes hospitais públicos terão câmeras e reconhecimento facial

A implantação inicial do sistema contempla os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e o Geral de Areias, todos no Recife, além do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru

Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

Sete das principais unidades de saúde da Região Metropolitana do Recife (RMR), além do Hospital Geral de Areias, passarão a contar com sistema de videomonitoramento e controle de acesso. A medida, que começa a ser implementada na próxima segunda-feira (14), faz parte do plano de reestruturação da rede hospitalar estadual promovido pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), visando garantir mais segurança a pacientes, profissionais, visitantes e ao patrimônio público. Ao todo, serão instaladas 890 câmeras de alta resolução, catracas eletrônicas e cancelas veiculares.



A implantação inicial do sistema contempla os hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Agamenon Magalhães, Otávio de Freitas e o Geral de Areias, todos no Recife, além do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Também receberão os equipamentos a sede da SES-PE, no bairro do Bongi, o anexo da secretaria na antiga Faculdade Nova Roma e o prédio da Boa Vista (antiga Fusam). Em todos esses locais, a entrada passará a depender de cadastro prévio e identificação, inclusive com possibilidade de reconhecimento facial e leitura automática de placas veiculares.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, o projeto não se limita à segurança, mas faz parte de um esforço mais amplo de modernização da gestão hospitalar. “É um projeto inovador em conjunto com a SES-PE, está implementando para garantir maior segurança aos profissionais e aos pacientes. Mas não se trata apenas de reformar fisicamente os hospitais, e sim de qualificar a gestão como um todo, melhorando os processos de trabalho e a governança das unidades”, destacou a secretária.

Zilda reforça que o sistema segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando o uso responsável das imagens captadas. “As câmeras serão instaladas em pontos estratégicos, com monitoramento contínuo, 24 horas por dia, sete dias por semana, mas sem registrar imagens sensíveis. Setores de internação e exames estarão preservados, garantindo a privacidade dos pacientes”, explicou.

O diretor de Tecnologia da SES-PE, Rodrigo Brennand, ressalta que a adoção de tecnologias como reconhecimento facial e câmeras em alta definição vai permitir respostas mais rápidas a situações críticas. “Esses recursos vão ampliar significativamente o controle de acesso, a identificação de situações atípicas e a resposta a incidentes como furtos, invasões ou episódios de desordem”, pontuou.

Além de aprimorar a segurança, o videomonitoramento também contribui para a reestruturação física das unidades de saúde. Entre as intervenções em andamento está a reforma do Hospital da Restauração (HR), que teve a fachada recentemente concluída. No momento, as obras se concentram no 6º e 8º andares, com previsão de entrega em setembro. Na sequência, será a vez dos 4º e 5º andares. Os projetos dos andares térreo ao 3º estão em fase final de elaboração.

Outras unidades também já passaram por melhorias: os hospitais Otávio de Freitas, Barão de Lucena e Agamenon Magalhães tiveram obras concluídas recentemente.

Durante o mês de agosto, os profissionais das unidades hospitalares serão cadastrados no sistema por uma empresa especializada, com uso de dados como nome, CPF e cargo. Visitantes também precisarão se cadastrar previamente e receberão cartões de identificação para entrada. A proposta é garantir maior organização no fluxo de pessoas, sem comprometer a agilidade no atendimento.

Segundo a secretária Zilda Cavalcanti, o modelo de gestão hospitalar adotado tem como inspiração referências como o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “Nosso foco está na governança hospitalar, na logística eficiente, na distribuição de medicamentos e, sobretudo, na segurança. O videomonitoramento é parte essencial dessa estratégia”, completou.