IFPE abre inscrições para Olimpíadas Científicas Pernambucanas 2025

IFPE abriu inscrições para olimpíadas (Divulgação)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) as inscrições para as Olimpíadas Científicas Pernambucanas 2025.



Escolas públicas e privadas de toda a região do estado, interessadas em participar da 9ª Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica (OPA), 8ª Olimpíada Pernambucana de Física (OPEF) e 8ª Olimpíada Pernambucana de Foguetes (OPEFOG) devem realizar a inscrição até o dia 12 de setembro deste ano.



Segundo o IFPE, em 2025, além dos estudantes do Ensino Médio, a OPA e a OPEFOG vão contemplar também alunos e alunas do 9º ano do Ensino Fundamental.



O cadastro das escolas interessadas deve ser feito por meio de uma ficha única de inscrição, e deverá ser preenchida por um diretor/a e um professor/a representante.



A 9ª Olimpíada Pernambucana de Astronomia e Astronáutica será realizada no dia 3 de outubro. No caso da 8ª Olimpíada Pernambucana de Física, as provas serão aplicadas no dia 10 de outubro. Já as escolas interessadas em participar da 8ª Olimpíada Pernambucana de Foguetes, devem realizar o lançamento de foguetes feitos com garrafas PETs até o dia 10 de outubro.



Após o encerramento das inscrições, cada escola cadastrada terá um prazo para realizar as competições em suas próprias dependências. Os/As estudantes matriculados no Ensino Médio devem se inscrever na sua própria escola através de um professor/a representante, que irá aplicar as atividades e enviá-las para a comissão organizadora.



Todos os estudantes das escolas cadastradas receberão certificados de participação com seus respectivos nomes. Os mais bem colocados receberão certificados e medalhas.