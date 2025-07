Uma união em torno de diversas causas

ONG Moradia e Cidadania (Divulgação)

Um trabalho silencioso, mas profundamente transformador, vem sendo construído em Pernambuco há mais de duas décadas. A ONG Moradia e Cidadania, nascida do desejo coletivo de empregados da Caixa Econômica Federal em combater a fome e a miséria, tornou-se uma referência em ações de cidadania, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Criada em 2000, a instituição segue inspirada pelo legado do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e pela força dos Comitês de Ação da Cidadania.



Reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal e qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) desde 2001, a Moradia e Cidadania atua hoje em todo o território nacional, com cerca de 10 mil associados — entre eles, empregados e aposentados da Caixa que contribuem, de forma voluntária, para viabilizar os projetos da instituição.

Em Pernambuco, a atuação abrangente. De acordo com Selda Cabral, coordenadora estadual da ONG e também vice-presidente nacional da organização, 17 projetos estão em funcionamento, alcançando tanto a Região Metropolitana do Recife quanto municípios do interior. As iniciativas envolvem educação, capacitação profissional, geração de renda, proteção ao meio ambiente, inclusão e reciclagem — sempre com o olhar voltado para quem mais precisa.



“Um exemplo que nos enche de orgulho é o projeto Agente Ambiental”, conta Selda. “Temos um veículo que circula por unidades da Caixa, tribunais e lotéricas para recolher papéis inservíveis. Esse material é vendido a empresas recicladoras, e toda a renda é revertida para nossas ações sociais. Por mês, reciclamos cerca de 2 toneladas, o que representa um impacto ambiental e social significativo”, explica.



Selda conhece de perto os desafios e as conquistas da ONG. Funcionária da Caixa e voluntária desde os primeiros passos da instituição, ela se tornou um dos principais rostos da Moradia e Cidadania em Pernambuco. “Sou coordenadora estadual e também vice-presidente nacional da ONG. Esse trabalho é parte da minha vida. Acredito na força do voluntariado e na importância de estender a mão a quem precisa”, afirma com emoção.



Entre os principais sonhos que começam a se concretizar está a construção da sede própria da ONG, localizada na Rua Ascendino Neves, nº 45, no bairro da Torre, em Recife. O espaço, segundo Selda, será um ponto de acolhimento, apoio e articulação. “A sede será essencial para melhorar o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade. Também será um ambiente para fomentar o voluntariado, não apenas entre os colegas da Caixa, mas com toda a sociedade que quiser somar esforços em prol da transformação social.”



Mesmo sendo criada por empregados da Caixa, a Moradia e Cidadania se apresenta hoje como uma ponte entre o serviço público e a solidariedade cidadã. “É um instrumento coletivo, feito para todos e que precisa do apoio de todos. Nosso trabalho é para a sociedade. E cada pessoa que doa, compartilha ou se voluntaria, ajuda a construir um mundo mais justo”, reforça a coordenadora.