Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitará Consulado do Recife

A extensa agenda de Emídio Sousa se inicia no dia 11 de julho, no Consulado do Rio

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa (Reprodução )

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, fará uma viagem oficial ao Brasil para visitar vários consulados pelo país, que vem sendo pressionados por uma forte demanda por pedidos de visto desde o ano passado.

Também desde janeiro mais de dez protestos já foram realizados em diversas cidades brasileiras por causa do atraso na análise dos pedidos de visto, sendo que existem casos em que a espera decorre há mais de nove meses. Somente de janeiro a abril deste ano, os consulados portugueses no Brasil receberam 11.497 pedidos de vistos para Portugal. Segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores português, a média é de 95 solicitações por dia.

A extensa agenda de Emídio Sousa se inicia no dia 11 de julho no Consulado do Rio, seguido da capital paulista e de Salvador. A unidade consular de Recife e de Santos também está no roteiro. Na visita do secretário, além disso, consta reuniões de negócios na Camara de Comercio Portugal na Bahia e, ainda por confirmar uma reunião com a governadora de Pernambuco Raquel Lyra.

Em Brasília, Sousa terá um encontro com secretaria-geral do Itamaraty e ministra substituta das Relacoes Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha e com a embaixadora Márcia Loureiro, secretaria de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Juridicos.