Operação da PM tem 3 suspeitos mortos e apreensão de armas e drogas

Operação policial aconteceu, nesta terça (8), em Casinhas, no Agreste pernambucano. Armas, drogas e farda da polícia foram apreendidas com suspeitos de integrar PCC

Armas drogas e farda de polícia foram apreendidas em operação da PM, que deixou três suspeitos mortos (Redes Sociais )

Um homem apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado e dois outros suspeitos de tráfico de drogas morreram, nesta terça (8), em um confronto com policiais militares, em Casinhas, no interior pernambucano.

As mortes aconteceram durante uma operação conjunta do Batalhão Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), do Núcleo de Inteligência do 22° BPM, Malhas da Lei e a Polícia Civil da 116ª Circunscrição de Surubim, no Agreste.

O número 1 do PCC em Pernambuco Adeilson Mendonça Batista, de 39 anos, era o alvo principal da ação.

Também morreram no confronto Victor Santos de Lima, de 25 anos, e Felipe José de Santana, de 22 anos.



Como foi



A polícia cumpria mandados de prisão contra Adeilson, suspeito de envolvimento em homicídios em Surubim e Casinhas.

Ao chegar ao local indicado, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo.

Os suspeitos tentaram fugir por uma área de mata, mas foram interceptados após troca de tiros. Eles foram levados ao hospital, mas não resistiram.

Durante a operação, foram apreendidas três armas, drogas, veículos e materiais utilizados para o tráfico.

Também foram encontrados rádios de comunicação e uniforme e distintivo das polícias do estado, além de toucas-ninja.



Todo o material foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Surubim, no Agreste de Pernambuco.



O que diz a PM



A operação conjunta em Surubim resultou na apreensão de armas e entorpecentes no município de Casinhas, Agreste de Pernambuco. A ação ocorreu no Sítio Montado com o objetivo de cumprir mandados de prisão. Durante a operação, houve confronto entre os suspeitos e os policiais. Três homens foram atingidos.



Foram apreendidas três armas de fogo, munições, carregadores de pistolas, três celulares, quatro motocicletas com sinais de adulteração, rádios comunicadores, mais de 10 quilos de entorpecentes e duas balanças de precisão.





O que diz a PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou uma ocorrência de morte por intervenção de agente do Estado, por meio da 124ª circunscrição - Casinhas, nesta terça-feira (08). O caso aconteceu durante uma operação conjunta realizada no município de Casinhas, Agreste do Estado.



Durante o cumprimento de mandados judiciais, houve um confronto armado que resultou na intervenção policial com três indivíduos alvejados. Os suspeitos foram socorridos a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos. Os três homens possuíam antecedentes criminais, sendo que um deles tinha mandado de prisão em aberto.



Todo o material apreendido, incluindo foi encaminhado à Delegacia de Surubim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.