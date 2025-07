Estado lança licitação para obra de Batalhão de PM em Goiana

Também, nesta terça (8), governo começou serviço de abastecimento no município

Raquel Lyra e Priscila Krause participaram de solenidade em Goiana (Divulgação )

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça (8), o lançamento do edital para construção de um batalhão da Polícia Militar, em Goiana, na Zona da Mata Norte.



Também deu início a uma obra de abastecimento no município, prometendo eliminar o rodízio de água.

As duas ações têm investimento de R$ 18,5 milhões.



A solenidade foi realizada pela governadora Raquel Lyra (PSD) e pela vice, Priscila Krause (PSD).



“Daremos fim ao rodízio de água em Goiana, com a ativação de cinco poços e toda a estrutura necessária para garantir o abastecimento diário para a população. Ao mesmo tempo, estamos investindo R$ 12 milhões na construção do 27º Batalhão da Polícia Militar”, destacou a governadora Raquel Lyra.



Batalhão



Com investimento de R$ 12 milhões, o novo batalhão vai atender oito municípios da Mata Norte.

Atualmente, a companhia independente do município responde pelas cidades de Goiana, Condado, Itaquitinga e Itambé.



Com a instalação do novo batalhão, haverá reforço de efetivo e viaturas, ampliando também a área de responsabilidade para Timbaúba, Camutanga, Ferreiros e Aliança.



Com área total de 2.637,81 m², o projeto arquitetônico inclui guarita, bloco principal, quadra, recepção, auditório, setor administrativo, salas de reunião, refeitório, alojamentos e espaço para armazenamento de materiais.



A execução da obra ficará sob responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), com prazo estimado de 10 meses após a ordem de serviço.



Água

Executada pela Compesa, a obra de reforço no sistema de abastecimento de água de Goiana terá um investimento de R$ 6,5 milhões.



O projeto inclui a reativação de cinco poços do Polo Farmacoquímico, a implantação de uma estação elevatória de água bruta e a construção de um novo reservatório metálico.



“Vamos começar a entregar esses poços a partir de agosto, e os cinco serão totalmente entregues até janeiro de 2026", detalhou o diretor-presidente da Compesa, Alex Campos.



Com o aumento na oferta de água de 70 litros por segundo, a expectativa é que mais de 55 mil pessoas sejam diretamente beneficiadas.