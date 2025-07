Operação da Polícia Civil cumpre 15 mandados em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia

Ao todo, foram empregados na operação 75 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães. (Foto: Divulgação / PCPE)

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, deflagrada na manhã desta terça-feira (8), cumpre 12 mandados de prisão e três de busca e apreensão domiciliar contra uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

Os mandados estão sendo cumpridos em Caruaru e Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, Itaquitinga, na Mata Norte, além das cidades de Natal/RN e Salvador/ BA.

Além dos mandados, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru também decretou ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros contra os investigados.

Essa é a 37ª Operação de Repressão Qualificada do ano denominada “Intercept”, que é vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP.

Ao todo, foram empregados na operação 75 Policiais Civis, entre delegados, agentes e escrivães.

1 / 2 2 / 2 < >

As investigações, que iniciaram em abril de 2024, foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, contando com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais – CORE/PCPE e da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – GISO/SEAP-PE.



Também participaram da operação as Polícias Civis dos estados do Rio Grande do Norte e da Bahia.

Os detalhes da operação serão divulgados pela Assessoria de Comunicação da Polícia Civil em momento oportuno.