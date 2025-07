Reunião anual da SBPC chega ao Recife com debate inédito sobre gênero

(Divulgação)

Centenas de cientistas do Brasil e do exterior desembarcam, na próxima semana, em Recife, para a tradicional reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento, com mais de 200 atividades gratuitas para todos os públicos, começa domingo (13) e vai até sábado (19), na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus Dois Irmãos.

O tema desta 77º edição da SBPC é o "Progresso é ciência em todos os territórios" e terá eventos científicos, artísticos e culturais, incluindo uma reunião inédita da SBPC Mulher, além de atividades para crianças de um a seis anos, pela segunda vez.

A coordenadora-geral do evento, a cientista Cláudia Linhares explica que a intenção da SBPC em 2025 é abordar a diversidade brasileira, sob todos aspectos, olhando atentamente para os desafios de cada território, das grandes metrópoles às áreas rurais, periféricas e marginalizadas, observando as desigualdades.

"Trataremos das desigualdade que vão desde o financiamento da ciência e da educação até às desigualdades sérias, tais como a fome, a violência, temas que perpassam as ciências da saúde, as exatas e as humanas", afirmou ela, que é professora de computação da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Uma das novidades desta edição é a SBPC Mulher, evento inédito que promete incentivar o diálogo sobre o papel delas na redução das várias desigualdades, a maternidade, a questão da deficiência, o envelhecimento e a qualidade de vida, por exemplo.

"Vamos discutir não só a questão da mulher, mas a situação do gênero na sociedade e na ciência", explicou a coordenadora-geral da SBPC. Na programação, estão debates sobre estratégias para implementação de políticas públicas de equidade.

O primeiro encontro da SBPC Mulher coincide com o ano em que duas mulheres assumem, pela primeira vez, as duas principais associações científicas do Brasil - a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências. Tomará posse, na primeira, a cientista e professora da Universidade Federal de Campina Grande, Francilene Garcia, na SBPC.

No campus da Federal Rural de Pernambuco também serão desenvolvidas atividades para os pequenos, como contação de história, brincadeiras cantadas e confecção de brinquedos. A intenção é provocar a interação deles com a ciência.

"Vamos ter esse espaço para que seja o primeiro contato com a ciência, para que seja prazeroso e que a criança descubra, com esse olhar de cientista, os fenômenos", explicou Linhares.

Os mais velhos podem conferir a SBPC Jovem, destinada a estudantes. Essa ala vai instalar um planetário, promover oficinas, além de feira de ciências. Entre os tópicos, alimentos ultraprocessados, mudanças climáticas e inteligência artificial.

A SBPC Jovem conta com uma mascote própria, batizada de Gui. A mascote é um macaco sagui vestindo um traje típico do "Caboclo de Lança", figura da cultura pernambucana.

Outro macaco, o macaco-prego, que vive na caatinga, será tema de um dos vários minicursos da programação aberta a todas idades. A primatologia da caatinga é pouco estudada e, no curso, serão apresentados tópicos gerais sobre o comportamento, ecologia, e conservação desses primatas, salientando os desafios deles na Caatinga. Também estão na lista cursos sobre poluição do ar, a transição energética e o hidrogênio verde, compostagem doméstica e cosmovisão indígenas.

Cláudia Linhares reforçou o convite para as crianças de férias. "Dá para fazer uma boa colônia de férias", recomendou. Haverá barracas para alimentação.

Ao contrário de outros eventos de sociedades científicas, Linhares explicou que a SBPC é um passeio para todos os públicos.

“Instruímos os nossos palestrantes, tanto em conferências, quanto em mesas redondas, para falarem em linguagem acessível aos leigos. Então, qualquer pessoa que entrar em uma atividade científica, sairá sabendo alguma coisa. Os temas são contemporâneos", garantiu.

A abertura oficial da SBPC, no domingo, terá a presença da ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, no Teatro do Parque, no centro de Recife. A programação completa de conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos, exposições interativas e oficinas está no site da SBPC. A expectativa é reunir 20 mil pessoas.