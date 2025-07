Irmão de deputado, capitão reformado conta versão da briga em posto

Confusão aconteceu neste posto de combustível em Aldeia, na cidade de Camaragibe, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O capitão reformado da Polícia Militar de Pernambuco, Delamo Meira, irmão de um deputado estadual, relatou a sua versão sobre a briga que terminou com dois feridos em um posto de gasolina do Recife, na última segunda-feira (30). Segundo ele, tudo começou após um desentendimento envolvendo sua esposa e um cliente alterado dentro da loja de conveniência. Delamo afirma ter agido em legítima defesa, após o homem agredi-lo dentro do carro.

De acordo com o capitão, ele havia passado no posto, enquanto conversava com um segurança do local, sua esposa foi até a loja para comprar pão. Ao retornar, demonstrava nervosismo e insistia para que eles deixassem o local imediatamente. “Eu perguntei o que tinha acontecido, mas ela não quis contar. Foi então que, do nada, um homem abriu a porta do meu carro e me deu um soco”, narra Delamo.

A partir daí, teve início uma luta corporal. Delamo relata que o agressor era um homem mais forte, de comportamento violento. Sem sucesso ao tentar imobilizá-lo com as mãos, Delamo afirma que usou um facão que mantinha no carro, mas golpeou o agressor apenas com o lado contrário da lâmina, para evitar ferimentos fatais. O homem caiu, mas logo se levantou e correu até seu carro, de onde teria sacado uma arma. O capitão então afirma ter utilizado sua pistola para disparos de advertência, todos mirando o chão ou a lataria do veículo, com o objetivo de conter o ataque.

Posteriormente a toda situação, sua esposa disseque, ao tentar pagar o pão, foi hostilizada pelo homem, que demonstrava comportamento agressivo e ofensivo. Segundo ela, ele se recusava a concluir sua compra e provocava os funcionários. Em determinado momento, após uma troca de palavras, teria ameaçado agredi-la e, ao saber que ela era casada, afirmou que bateria também no marido.

O capitão, entrou em contato com a equipe de reportagem do Diario de Pernambuco, para poder contar a sua versão da história.