Corrida altera trânsito no Recife no domingo (6); confira

Agentes da CTTU irão reforçar a fiscalização (Foto: Josenildo Gomes/CTTU)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) realizará, no domingo (6), uma operação especial de mobilidade para a etapa inverno do Circuito das Estações 2025. A ação tem início às 5h30, com bloqueios progressivos nas vias do trajeto e previsão de liberação total até as 10h. A largada e a chegada da corrida acontecem no Forte do Brum, no Bairro do Recife.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova deve impactar diferentes avenidas e pontes da área central da cidade. O trajeto mais curto inclui vias como a Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Avenida Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda e Avenida Alfredo Lisboa, retornando ao ponto inicial.

No percurso de 10 km, após a Avenida Martins de Barros, os corredores seguem pelo Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita, com retorno nas imediações do Edifício Mirante do Cais. O trecho final é o mesmo do trajeto de 5 km.

Já o circuito de 15 km acrescenta um trajeto mais longo: além da Engenheiro José Estelita, os atletas percorrem a Avenida Saturnino de Brito, as pontes Governador Paulo Guerra e Vice-Presidente José de Alencar, Avenida República do Líbano e Via Mangue. O retorno se dá nas proximidades da área em construção da Praça Governador Eduardo Campos, de onde os participantes voltam pelo mesmo caminho até a Ponte Maurício de Nassau, finalizando o percurso com o mesmo trajeto dos demais.

Segundo a CTTU, os bloqueios serão realizados de maneira itinerante e serão desfeitos conforme o avanço e término da corrida. Equipes de agentes de trânsito e orientadores estarão ao longo de todo o percurso para garantir a segurança viária e prestar orientações a condutores e pedestres. A recomendação é que os motoristas evitem transitar pela área central do Recife durante o horário da prova.