Procon-PE fiscaliza unidades da Crefisa na RMR após denúncias de consumidores

Procon-PE realiza fiscalização em unidades da Crefisa na RMR em parceria com a OAB

Nesta quinta-feira (3), o Procon Pernambuco realizou uma fiscalização em unidades da Crefisa na Região Metropolitana do Recife (RMR), com o objetivo de verificar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no atendimento a aposentados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação foi coordenada pelo secretário de Justiça e Promoção dos Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, em parceria com a Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE).

A operação foi motivada por relatos levados ao Procon-PE durante reunião com a comissão da OAB, apontando possíveis irregularidades no atendimento aos consumidores nas agências da Crefisa. Segundo os órgãos, as principais queixas envolviam dificuldades enfrentadas por pessoas idosas, especialmente em relação à quantidade insuficiente de atendentes, caixas eletrônicos e terminais de autoatendimento.

Durante a fiscalização, duas unidades da instituição financeira foram notificadas e terão o prazo de 20 dias úteis para prestar esclarecimentos sobre os pontos questionados pelo Procon-PE. A análise inclui a estrutura de atendimento e o cumprimento das exigências legais voltadas ao público vulnerável.

Participaram da ação a gerente de fiscalização do Procon, Liliane Amaral; a presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, Leizenery Lins; e os membros da comissão, Ewerton Farias, Rodrigo Emery e João Davy.

“Realizamos essa primeira fiscalização na RMR para verificar se os direitos dos consumidores estão sendo devidamente garantidos. Notificamos duas unidades para apurar possíveis irregularidades e ouvir alguns consumidores e, assim, tomar as medidas cabíveis”, afirmou o secretário Anselmo Araújo.