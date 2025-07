Obras com uso de explosivos no Ramal da Arena mudam roteiros de 23 linhas de ônibus

O TI Camaragibe será fechado a partir das 14h, deste sábado (5), para a realização de um desmonte de rocha com explosivos na obra do Ramal da Arena. A operação será retomada após a conclusão da intervenção, que deve durar aproximadamente três horas.

TI Camaragibe vai passar por obras (Divulgação)

O desmonte de rocha com explosivos para a instalação de equipamentos de drenagem, nas obras do Ramal da Arena, vai provocar mudanças de roteiros de 23 linhas de ônibus, no sábado (5), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), o TI Camaragibe será fechado a partir das 14h para a execução do desmonte, retornando a operação após a conclusão da intervenção, que deve durar aproximadamente três horas.



Durante esse período, os ônibus das linhas alimentadoras que estiverem em circulação não conseguiram entrar no terminal e deverão voltar aos bairros de origem.



Existe a possibilidade de montagem de bloqueios na área. Caso isso aconteça, os coletivos também deverão voltar aos pontos de origem.



Trechos entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, incluindo os acessos aos bairros de Santa Mônica e Viana serão interditados a partir das 15h.



De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), caso existam bloqueios que impeçam o tráfego pela Rodovia PE-005 (Av. Belmino Correia), as linhas 418 - Tiuma/Camaragibe, 2502-Circular Santa Mônica/Maranguape (V. Beira Rio), 2503 - Circular Quadra 30 (V. Celeiro) e 2402-Parque Capibaribe/Caxangá, retornarão para o seu terminal ou aguardarão a liberação do tráfego. Caso a Prefeitura de Camaragibe monte algum desvio, as linhas acompanharão esse trajeto.



As linhas 2450-TI Camaragibe (Conde Boa Vista) e a 2490-TI Camaragibe/TI Macaxeira que saírem do TI Camaragibe antes da interdição, aguardarão a liberação do tráfego com seus ônibus estocados nos Pontos de Retorno e nos TI's Getúlio Vargas, CDU ou Caxangá.



Linhas afetadas



418 - TIÚMA / CAMARAGIBE (VPP)



2402 - PARQUE CAPIBARIBE / CAXANGÁ



2419 - MATRIZ DA LUZ / TI CAMARAGIBE



2420 - MURIBARA / TI CAMARAGIBE



2450 - TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA) - BRT



2456 - VIANA / TI CAMARAGIBE



2463 - ARAÇOIABA / TI CAMARAGIBE



2466 - VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE



2467 - CHÃ DE CRUZ / TI CAMARAGIBE



2473 - LOTEAMENTO JOÃO PAULO II / TI CAMARAGIBE



2475 - TIMBI / TI CAMARAGIBE



2476 - SANTA MÔNICA / TI CAMARAGIBE



2477 - SANTA TEREZINHA / TI CAMARAGIBE



2478 - SANTANA / TI CAMARAGIBE



2483 - LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO / TI CAMARAGIBE



2486 - PENEDO / TI CAMARAGIBE



2487 - VÁRZEA FRIA / TI CAMARAGIBE



2490 - TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA



2491 - SÃO LOURENÇO / TI CAMARAGIBE



2492 - PARQUE CAPIBARIBE / TI CAMARAGIBE



2493 - TIÚMA / TI CAMARAGIBE



2502 - CIRCULAR SANTA MÔNICA/MARANGUAPE (V. BEIRA RIO)



2503 - CIRCULAR QUADRA 30 (V. CELEIRO)