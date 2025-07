Gasto de verba com festas juninas em 2025 é quase 39% maior do que em 2024, diz MPPE

Até as 18h de quinta-feira (3/), as contratações artísticas somavam R$281,9 milhões, R$78,4 milhões a mais, quase 39% acima do que foi aplicado em shows no ano anterior (R$ 203,5 milhões).

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) divulgou, nesta sexta (4), o balanço dos gastos das prefeituras e pelo governo com as festas juninas em Pernambuco.

Segundo o MPPE, o volume de recursos investidos este ano é quase 39% maior que o total declarado em 2024 ao Painel de Transparência dos Festejos.

Até as 18h de quinta-feira (3/), as contratações artísticas somavam R$281,9 milhões, R$78,4 milhões a mais, quase 39% acima do que foi aplicado em shows no ano anterior (R$ 203,5 milhões).

Esse total inclui o que foi gasto por prefeituras e pelo governo do Estado.

Todos os 184 municípios enviaram informações ao painel do MPPE.

Desses, 176 tiveram apresentações de artistas e 107 receberam algum apoio financeiro do Estado para os shows.

O Painel de Transparência dos Festejos Juninos do MPPE é uma estratégia lançada em 2024, com adesão voluntária das administrações públicas, que dá visibilidade aos recursos investidos numa das maiores festas populares de Pernambuco. A população e os gestores podem comparar o valor de cachês pagos por município e artista, assim como a quantia arrecadada com impostos gerados nos setores de comércio e serviços.

Até esta quinta-feira (3), todas as prefeituras tinham repassado dados ao MPPE.

O número de artistas e de shows informados este ano é maior também que os de 2024. Os R$281,9 milhões informados em 2025 foram gastos com contratações de 3.309 artistas para 5.733 apresentações.

O coordenador do Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público e do Terceiro Setor, Promotor de Justiça Hodir Flávio Leitão de Melo, informa que no próximo dia 21 de julho serão entregues os certificados às prefeituras que aderiram ao painel. "Mais uma vez conseguimos a adesão de todos os gestores, fortalecendo a transparência dos gastos públicos", avaliou.