Combate à meningite bacteriana ganhará reforço no Recife com vacina de maior espectro

Vacina protege contra quatro subgrupos da bactéria (Geovana Albuquerque/Agência Saúde)

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, a Prefeitura do Recife ampliará a proteção contra meningite bacteriana no município a partir da substituição do imunizante meningocócica C para meningocócica ACWY no reforço das crianças com 12 meses.

Segundo a Secretaria de Saúde, a mudança garante a proteção dos quatro subgrupos principais da bactéria causadora da doença.

As vacinas já estão disponíveis nas mais de 170 salas de vacina, distribuídas em toda a capital pernambucana, e nos três centros de vacinação, nos shoppings Recife, Riomar e Boa Vista.

“Até então, o esquema vacinal contra a meningite incluía duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e aos cinco meses de vida, e um reforço com a mesma dose aos 12 meses. Com esta atualização, o reforço passa a ser feito com a ACWY, que previne contra os sorogrupos A, C, W e Y”, lembra a coordenadora do Programa Municipal de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

“A partir de agora, conseguiremos garantir ainda mais proteção contra as meningites e as formas mais graves da doença, que são as infecções generalizadas (doenças meningocócicas), causadas pela bactéria meningococo destes grupos”, complementa.

A vacina CWY já era ofertada na rede municipal de Saúde, em adolescentes com idade entre 11 e 14 anos, em dose única ou com reforço, segundo o histórico vacinal, conforme preconizado pelo MS.

“Com relação às crianças que receberam o esquema primário e o reforço com a meningocócica C, não precisam realizar o reforço com a meningocócica ACWY. Mas aquelas que ainda não foram vacinadas aos 12 meses poderão receber a dose de reforço com a ACWY”, explica Nádia Carneiro.

Para se vacinar, basta se dirigir a um dos locais de vacinação, com documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e a carteira de vacinação, se tiver. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis, devidamente identificados.

