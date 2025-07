Prefeitura de Igarassu amplia medidas preventivas por causa das chuvas

Prefeitura de Igarassu intensifica apoio às famílias afetadas por chuvas (Foto: Wesley Silva/Secom)

Diante das fortes chuvas que seguem atingindo o município, a Prefeitura de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, ampliou as medidas preventivas que incluem limpeza de canais e rios, retirada de entulhos e metralhas, instalação de lonas plásticas em áreas de risco e a mobilização contínua do Comitê de Enfrentamento às Chuvas.

Até agora, mais de 400 pessoas foram afetadas por alagamentos e deslizamentos provocados pelas chuvas. Todas foram cadastradas no sistema da Assistência Social de Igarassu e estão recebendo suporte com a entrega de colchões, travesseiros, cestas básicas, kits de higiene pessoal e produtos de limpeza doméstica.

Nesta quinta-feira (3), foi contabilizado que pelo menos 21 pessoas seguem desalojadas e abrigadas no espaço emergencial montado no Serviço de Convivência do Loteamento Agamenon. As equipes também estão realizando o mapeamento das famílias ainda não cadastradas, para garantir que toda a população afetada receba o suporte necessário.

Em casos de emergência, os moradores podem acionar o Centro Integrado de Operações de Igarassu (CIOPI) pelo telefone (81) 99225-2640, ou entrar em contato direto com a Defesa Civil pelo número (81) 99460-9073.