Recife registra madrugada mais fria do ano com 21,1°C

Na Região Metropolitana do Recife já foi possível sentir a diferença térmica no começo da manhã, com vento mais frio. Foto: Marlon Diego/DP ()



A cidade do Recife amanheceu, nesta quinta-feira (3), com a madrugada mais fria de 2025 até agora. A temperatura mínima registrada foi de 21,1°C, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), com medição feita na estação do bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital. A sensação de frio, que já vinha sendo percebida nos últimos dias, deve persistir, especialmente nas primeiras horas da manhã.



Segundo a Apac, apesar da previsão de uma leve elevação nas temperaturas ao longo da semana, o clima ameno continuará predominando. O frio mais intenso neste período do ano é explicado por fatores típicos da estação. A Agência afirma que os meses de maio, junho e julho costumam apresentar maior nebulosidade, o que favorece a queda das temperaturas mínimas, especialmente na Região Metropolitana do Recife. Isso se deve à atuação de ventos vindos do sul, influenciados por um sistema de alta pressão no Atlântico Sul, fenômeno considerado normal nesta época do ano.



Para quem já tirou o casaco do armário, o alerta é de que a sensação de frio deve se estender até meados de agosto. Ainda segundo a Apac, as madrugadas continuarão mais úmidas e encobertas, mantendo o desconforto térmico em parte do dia, sobretudo nas primeiras horas da manhã.