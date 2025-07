"Fiz meu dever de pai", diz homem que se revoltou com morte da filha e depredou hospital

Caso aconteceu nesta quarta (2), no Hospital Guararapes, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem desesperado invadiu, na noite da quarta-feira (2), o Hospital Guararapes, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, após a morte da filha. Ele acusa profissionais da unidade de saúde de negligência médica e, em protesto, depredou parte da estrutura do hospital, quebrando vidraças e equipamentos. O caso foi registrado diante de outras pessoas e repercutiu nas redes sociais, após o homem divulgar um vídeo narrando sua dor.

Nas imagens e falas registradas por ele próprio, o pai, visivelmente abalado, relata que a companheira, mãe da bebê, teria sido maltratada no hospital e medicada de forma indevida. “Depois que deram o remédio por cima e por baixo da minha mulher, jogaram ela, no IMIP como se fosse um cachorro”, desabafou.

Ainda em sua declaração, o homem se apresenta como alguém destruído pela perda e pela sensação de impotência diante da morte da filha, cuja causa, segundo ele, não foi informada de forma clara pelo hospital. “Destruiu o meu sonho. Agora tão dizendo que não sabem a causa da morte, não sabem nada. Mas foram eles que deram o remédio pra minha mulher.”

O pai ainda narra os sacrifícios financeiros que fez durante a gestação da filha, afirmando que chegou a vender bens pessoais e contrair dívidas para preparar o lar da criança. “Trabalhei na madrugada, arrumei o dinheiro com agiota, vendi minhas coisas que eu tinha pra fazer o quarto dela.”

Em seu relato, ele assume ter depredado a unidade hospitalar como forma de protesto. “Eu sou mais um pai revoltado e eu não quero nem saber se for preso.”

Nota oficial:

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes expressa solidariedade à família que vivenciou um desfecho gestacional adverso, reconhecendo o impacto da perda para seus familiares.

O Hospital Memorial Guararapes, situado no município, integra a Rede Complementar de Saúde como unidade filantrópica contratada, com atuação voltada à assistência materno-infantil. A unidade realiza atendimentos de pré-natal de risco habitual e alto risco, além de partos de risco habitual. No ano de 2024, foram realizados 1.891 partos na unidade; entre janeiro e abril deste ano, foram 729 partos, demonstrando sua relevância na rede assistencial, além de possuir a maior UTI Neonatal do Estado, sob regulação da Central Estadual de Leitos.

A Secretaria acompanha tecnicamente a instituição com visitas regulares e reuniões periódicas voltadas ao monitoramento/auditoria da qualidade assistencial. Também conta com um Grupo Técnico de Investigação de Óbitos Maternos, Fetais e Infantis, que atua na análise dos casos com o objetivo de identificar causas, fatores associados e propor melhorias nos fluxos e protocolos de cuidado.

A gestão municipal reforça seu compromisso com a qualificação da assistência materno-infantil e se coloca à disposição da família para prestar todo o apoio necessário, conforme os protocolos vigentes e com base na escuta qualificada e humanizada.